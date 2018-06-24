В Петербурге пассажир упал под поезд на станции метро "Площадь Ленина"

Инцидент произошел сегодня утром в подземке Петербурга. На красной ветке встали все поезда, находившиеся на маршруте. По словам очевидцев, молодой человек упал под колеса поезда.

Движение составов было приостановлено на 10 минут от Площади Восстания до Финляндского вокзала. Об этом объявили сотрудники метрополитена. Причиной стало чрезвычайное происшествие на станции «Площадь Ленина», которое случилось около 8 утра.

Пассажиры, оказавшиеся в вагонах во время остановки транспорта, рассказали, что выйти никого не просили. Граждане просто сидели, однако, некоторые покинули вагоны и не стали дожидаться возобновления движения. В социальных сетях мгновенно разнеслась новость о том, что на станции под поезд упал неизвестный молодой человек. На место происшествия были вызваны машины скорой помощи. Пострадавшего оперативно достали обратно. После осмотра медиками выяснилось, что он не пострадал. Отмечается, что движение на линии уже пришло в норму. Экстренные службы провели все необходимые работы и устранили последствия инцидента.

Напомним, ранее сообщалось о похожем случае, который случился в московском метро на станции "Улица Академика Янгеля". Молодая девушка попала под колеса движущегося состава. Однако этот инцидент закончился не столь удачно, спасти горожанку не удалось.