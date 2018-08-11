В Китае злоумышленник на автомобиле въехал в толпу людей

Инцидент произошел на востоке Китая в городе Нинбо. Сообщается, что неизвестный мужчина сначала напал на прохожих с ножом, а после въехал на автомобиле в толпу. В результате пострадали 18 человек.

Все случилось накануне вечером. В настоящее время правоохранительным органам уже удалось установить, что фамилия злоумышленника Ван. Выяснилось, что он совершил нападения из личных побуждений. Причиной стал конфликт. В результате инцидента двое погибли. Один из них скончался на месте от полученных травм, а другой – позже уже в больнице. На место происшествия были вызваны бригады скорой помощи. Помимо погибших, пострадали еще 16 человек. Известно, что двое из них получили небольшие повреждения, а потому им оказали необходимую помощь и уже отпустили домой.

Правоохранительные органы продолжают расследование. О том, сколько человек пострадало именно от ножа, а сколько от наезда на автомобиле, не уточняется. Стражи порядка выясняют все обстоятельства и подробности произошедшего.

Напомним, ранее похожий инцидент случился в Лондоне. Неизвестный въехал в толпу людей на машине возле мечети. Предположительно, находившийся за рулем не справился с управлением транспортным средством. В результате наезда пострадали двое, но обошлось без летальных исходов.