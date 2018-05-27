В Германии осушат озеро, чтобы раскрыть убийство 25-летней давности

Озеро Титьензе, которое расположено в немецком районе Остерхольц в Нижней Саксонии будут осушать. Власти уже приступили к работам. Причиной стало нераскрытое 25 лет назад убийство женщины.

Сотрудники полиции предполагают, что на дне водоема найдут останки женщины, которая пропала в 1993 году, раскрыть все обстоятельства ее пропажи до сих пор не удалось. По одной из версий следствия, подозреваемый в убийстве сожитель девушки. На тот момент ему было 58 лет. Известно, что Ютта Фукс, которой было 29 лет, планировала уйти от мужчины. Представители правоохранительных органов считают, что это могло стать очень хорошим мотивом для убийства 25-летней давности. Стражи порядка предполагают, что девушка была застрелена из пистолета, который тоже, по их мнению, находится на дне озера. Полиция Германии уверена, что найдет весомые доказательства вины, а потому решение осушить озеро абсолютно обосновано.

Воду планируют откачать в соседнее озеро Везер. По предварительным данным, объем составит примерно 35 миллионов литров. Подчеркивается, что эти действия согласованы с местными властями. После того как проведут все необходимые работы, вода вернется на прежнее место. На то, что тело девушки действительно может находиться на дне водоема указывает то обстоятельство, что через год после ее пропажи местные рыбаки выловили из озера сумку с личными вещами жертвы, среди которых были косметика и кольцо, которые принадлежали девушке.