Отец и сын погибли под колесами грузового поезда в Краснодарском крае

Сообщается, что инцидент произошел в Крымском районе Краснодарского края сегодня утром. По словам машиниста, на перегоне Тоннельная-Баканская двое мужчин шли вдоль железнодорожных путей.

На 776 километре Северо-Кавказской железной дороги под колесами грузового поезда оказались отец и сын. Машинист, который управлял транспортным средством, рассказал, что увидел двоих местных жителей. Он принялся подавать им световые и звуковые сигналы. Однако мужчины, как позже выяснилось, отец с сыном не реагировали на знаки, подаваемые машинистом. Тогда ему пришлось применить экстренное торможение. Однако эта меры был использована слишком поздно. Не удалось избежать трагических последствий. Оба жители скончались на месте происшествия от полученных травм.

На место событий были вызваны представители правоохранительных органов. По предварительным данным, погибшие являлись грибниками. Однако это, как и иные обстоятельства произошедшего, еще предстоит установить. На данный момент известно, что отец 1946, а его сын – 1976 года рождения.

Напомним, ранее сообщалось, что под колесами поезда в московском метро погиб пассажир. Машинист также предпринял все возможные меры, чтобы предотвратить трагедию, однако, сделать этого все-таки не удалось.