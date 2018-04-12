В Томской области двое мужчин на тракторе упали с обрыва

Инцидент произошел сегодня в районе 13 часов возле реки Обь в районе Руян-города Томской области. Обнаружен трактор, в салоне которого находился труп неизвестного мужчины.

В пресс-службе ГУ МВД по Томской области сообщили, что сегодня днем на берегу Оби обнаружен разбитый трактор. Возле поврежденного транспортного средства также были найдены тела двух местных жителей. На место происшествия были вызваны и сотрудники правопорядка, и карета скорой помощи. Однако пострадавших спасти уже не удалось. Тело одного из мужчин находилось рядом с машиной. Труп еще одного сотрудники полиции обнаружили неподалеку, когда осматривали местность.

Представители правоохранительных органов в настоящий момент занимаются установлением всех обстоятельств, которые предшествовали аварии. Пока точно неизвестно, как трактор оказался на берегу реки. Однако по предварительным данным, транспортное средство упало с обрыва, когда в нем находились двое мужчин.

Напомним, ранее сообщалось, что с обрыва упал внедорожник, когда двигался по дороге Белогорск Приветное в Крыму. В результате инцидента в числе пострадавших оказались два человека. Предположительно, мужчина, который управлял машиной, допустил выезд с проезжей части, где автомобиль слетел с обрыва.