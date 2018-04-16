В Ростовской области жилец дома престарелых зарезал своего соседа

Мужчина зарезал своего соседа по комнате в ходе ссоры.

В Ростовской области жилец дома престарелых напал на своего соседа и жестоко его убил.

Инцидент произошел в городе Волгодонске в июле. Один из постояльцев во время очередной ссоры с соседом достал спрятанный в матрасе нож и начал наносить удары по оппоненту. Отмечается, что между мужчинами очень часто вспыхивали конфликты на различные темы.

Погибший скончался от 16 ножевых ранений в области груди и шеи.

На мужчину было возбуждено уголовное дело и проведено судебное заседание.

В итоге, пенсионер был осужден на 5 лет лишения свободы.

Тем временем в Зеленограде мужчина убил своего знакомого во время ссоры. Мужчины выпивали вместе, после чего возник конфликт, в ходе которого один из них схватился за нож. От полученных травм мужчина погиб на месте. Возбуждено уголовное дело.