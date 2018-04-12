Житель Ростовской области вонзил в голову нож, "чтобы голова дышала"

Несмотря на клинок в черепе, мужчина сохранил сознание и общался с окружающими. Об этом сообщают региональные СМИ со слов очевидцев.

5 октября жители Ростовской области заметили в городе Донецк соотечественника с огромным ножом в голове, который вошел почти по самую рукоять. Обеспокоенные горожане вызвали на место происшествия медиков и полицейских. По словам мужчины, он сам вонзил себе инструмент в темя, "чтобы голова дышала". Таким образом он хотел компенсировать заложенный нос.

Вскоре 30-летнего пациента увезла "скорая помощь". Как показали рентгеновские снимки, нож прошел между полушариями мозга. Это и спасло ростовчанину жизнь. Оказалось, неадекватный житель Донецка состоит на учете в психдиспансере.