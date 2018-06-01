На Галапагосских островах украли 123 слоновых черепахи

Неизвестные злоумышленники утащили огромных животных из национального парка. О происшествии в Эквадоре объявила пресс-служба министерства окружающей среды.

Пропажу вымирающих сухопутных черепах на Галапагосских островах заметили 27 сентября. Руководство национального парка сразу же обратилась в прокуратуру Санта Круса. По их словам, из охраняемой зоны центра украли 123 особи Пещерной слоновой, а также слоновой черепахи Гюнтера.

Местные правоохранители проверяют обстоятельства пропажи животных, подозревая преступления против дикой флоры и фауны. Прокуроры ведут расследование в закрытом формате и не разглашают подробности в интересах следствия.

В министерстве отметили, что все черепахи выращены усилиями центра "Арнальдо Туписы", расположенном на острове Исабела. Представители упомянутых видов набирают вес до 400 килограмм. При этом их длина превышает 1,5 метра. В мешке таких животных не утащишь.