В Воронеже произошла авария, в результате которой иномарку разорвало на две части

В Воронеже произошло ДТП, в котором импортный китайский автомобиль разорвало пополам. Данное происшествие случилось между улицами Остужева и Изыскателей.

В социальной сети появились фотографии, которые сделали очевидцы на месте аварии. Также на фото заметны сильные повреждения машины. Даже подушки безопасности отреагировали и вылетели для предотвращения сталкновения человека со стеклом.

Водитель иномарки задел грузовик и вылетел на дорожное ограждение, после чего его разорвало на две части.

В результате аварии все живы, пострадавших не обнаружено. Водитель иномарки получил множественные легкие ушибы. Причина ДТП, а также все обстоятельно еще уточняются по данному делу. Сотрудники правоохранительных органов занимаются этим расследованием, но от комментариев пока отказываются.

Ранее в Твери произошло серьезное ДТП, в котором погибло 13 человек. По данному делу завели уголовное дело, а главный подозреваемый скончался на месте происшествия.