Эмили Ратаковски арестовали на митинге в США

Супермодель вышла на акцию протеста против того, что главой Верховного суда США назначили Бретта Кавано, которого несколько раз обвиняемого в секс-домогательствах. О своем аресте Эмили Ратаковски сообщила у себя в Instagram.

Как стало известно, Эмили Ратаковски приняла участие в митинге, который проходил в США. На акции протеста были арестованы 302 женщины. В их числе оказалась и Эмили Ратаковски. Модель также арестовали.

Любопытно, что на акцию против мужчины, которого обвиняют в сексуальных домагательствах, Эмили Ратаковски надела короткий топ с откровенным декольте и высокими джинсами. Многие пользователи считают, что модель, которая превращает женское тело в «товар», не должна участвовать в подобных митингах. Такое мнение не получило одобрения большинства пользователей. В ответ на подобные обвинения поклонники Ратаковски заявили, что женщина вольна выбирать наряды не для мужчины, а для себя.

Эмили Ратаковски написала, что судья Бретт Кавано «причинил боль» большому количеству женщин. Поэтому он не может стоять у власти. Именно против назначения Кавано протестовала Ратаковски вместе с другими участницами митинга.