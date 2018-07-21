В Ростов-на-Дону произошло ограбление на автозаправке

Сегодня, 18:35 \\ Происшествия

5 октября в Первомайском районе Ростова-на-Дону неизвестный мужчина ворвался на автозаправку и ограбил ее. В момент ограбления он находился в маске, поэтому опознать грабителя никто не смог. Но в течении быстрого времени сотрудники правоохранительных органов задержали преступника.

 Работница , которая находилась на заправке в момент ограбления сообщила, что мужчина с закрытым лицом начал угрожать и требовать деньги. Женщина положила на стол 3000 рублей, грабитель сразу же скрылся с места преступления. Через несколько часов после происшествия подозреваемого задержала полиция. Мужчиной является житель Ростова, которому 24 года. Он уже находился в местах лишения свободы. Деньги мужчина не потратил, поэтому их удалось вернуть в кассу автозаправки.

На данный момент полиция завела уголовное дело на 24-летнего мужчину по статье «Грабеж».

Ранее стало известно об изменениях маршрутов автобусов в городе Ростове-на-Дону. С 21 октября изменения начнутся у автобусов №96 и №94.

Поделиться новостью:
Автор - Дарья Андросова
Главное за неделю

Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

 Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также находились пассажиры. Инцидент произошел недалеко от села Некрасова.

Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя

 Лишь год назад актриса Юлия Пересильд призналась, что отцом двух ее дочерей является...

СМИ: Истребитель МиГ-29 разбился в Подмосковье

 Известно, что пилоты сумели сохранить свою жизнь. Когда военный самолет был еще в...

Комбат уехавшего воевать за Донбасс Пашинина рассказал правду о «героизме» актера

 По словам командира Андрея Гергера, Анатолий Пашинин – «обычный боец». Комбат...

В Петербурге девушка попала в реанимацию, позируя для Instagram

 Сообщается, что инцидент произошел рядом со станцией метро "Нарвская" накануне вечером....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ