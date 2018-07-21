В Ростов-на-Дону произошло ограбление на автозаправке

5 октября в Первомайском районе Ростова-на-Дону неизвестный мужчина ворвался на автозаправку и ограбил ее. В момент ограбления он находился в маске, поэтому опознать грабителя никто не смог. Но в течении быстрого времени сотрудники правоохранительных органов задержали преступника.

Работница , которая находилась на заправке в момент ограбления сообщила, что мужчина с закрытым лицом начал угрожать и требовать деньги. Женщина положила на стол 3000 рублей, грабитель сразу же скрылся с места преступления. Через несколько часов после происшествия подозреваемого задержала полиция. Мужчиной является житель Ростова, которому 24 года. Он уже находился в местах лишения свободы. Деньги мужчина не потратил, поэтому их удалось вернуть в кассу автозаправки.

На данный момент полиция завела уголовное дело на 24-летнего мужчину по статье «Грабеж».

Ранее стало известно об изменениях маршрутов автобусов в городе Ростове-на-Дону. С 21 октября изменения начнутся у автобусов №96 и №94.