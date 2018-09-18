В Татарстане 18 студентов отравились духами с AliExpress за 50 рублей

Сегодня, 17:32 \\ Происшествия

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по признакам продажи товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Подробности рассказали пресс-службы регионального СК и Минздрава.

 Инцидент произошел в городе Арск 5 октября. По предварительной информации, студентка распылила в аудитории педагогического колледжа неизвестное вещество из флакона. Вдохнув, 18 человек получили ингаляционное отравление. После осмотра в больнице на стационарное лечение поместили 16 пострадавших. У пациентов диагностировали рвоту, головокружение и тошноту.

Директор учебного учреждения в Татарстане Гульнара Гарипова выяснила, что одна из отравившихся приобрела духи на сервисе AliExpress. Стоимость опасного вещества составила всего 50 рублей. Эксперты взяли пробы воздуха из аудитории, чтобы проанализировать состав токсина.

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Автор - Александр Лубяной
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