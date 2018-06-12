Сеть поразило видео, как собака сражается со змеёй

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В Китае в качестве добычи гигантская змея выбрала пса, сжав его нижние конечности в сильный захват. Люди поспешили спасти несчастного питомца.

 На YouTube недавно появилось видео, где несколько парней пытаются спасти собаку от плена агрессивной змеи. Она захватила собаку, уцепившись мёртвым хватом за задние лапы. Пёс не мог двигаться и освободиться сам. В поразившем пользователей Сети видео слышны крики парней и детей, которые пришли на помощь и скуление собаки. Все разом они пытаются ослабить хват змеи, чтобы вытащить пса из сражения на свободу.

Поначалу, они пытались использовать палку, чтобы ослабить змею, но данная попытка не увенчалась успехом. После этого они решили схватить рептилию руками и начали разматывать змею от тела собаки. В конце видео спасатели собаки показали впечатляющую длину данной пресмыкающейся. Подробности, где именно и при каких обстоятельствах в Китае данная ситуация произошла, не известны. Ролик быстро набрал популярность в интернете и взволновал зрителей социальных сетей по всему земному шару.

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Автор - Siv Roy
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