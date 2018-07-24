СК возбудил уголовное дело по факту гибели 13 человек в ДТП под Тверью‍

Сегодня, 15:19 \\ Происшествия

Дело в том, что компания "Транс Авто", которая взяла Ford Transit в аренду, согласно документам должна была осуществлять заказные маршруты. Тем не менее, разрешения на пассажирские она не имела.

 Сотрудники СУ Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области сообщают о том, что возбудили уголовное дело после ДТП в пределах автодороги Тверь - Ржев. Согласно информации, которую они предоставляют, оно связано с гибелью 13 человек по ходу аварии.

 Как удалось выяснить правоохранителям, виновником аварии стал водитель Ford Transit, который против правил дорожного движения вылетел на встречную полосу. Из-за остававшегося маленького расстояния водитель автобуса не смог вырулить, так произошло лобовое столкновение. После него выжить смогли лишь трое: один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажир рейсового автобуса.

Владелец маршрутки заявил, что сдавал его в аренду и непричастен к его использованию, данные подтвердились. Их также упомянул губернатор Тверской области Игорь Руденя. Теперь сотрудники СК проверяют все документы перевозчика, который использовал микроавтобус.

Ранее сообщалось, что на помощь пострадавшим в ДТП под Тверью отправляли вертолет.

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Автор - Мартина Корф
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