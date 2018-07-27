В Москве из-за обрушения строительных лесов на Минской пострадали десять человек

Сегодня, 12:29 \\ Происшествия

Как только это произошло, строители тут же ринулись на помощь своим коллегам, которые оказались под завалами металлических трубок.

 СМИ сообщают срочную новость, согласно которой в Москве на улице Минская произошел несчастный случай. Согласно информации, которую они предоставляют, там произошло обрушение строительных лесов у столичного ЖК "Долина Сетунь". Из-за этого пострадавшими оказались десять человек. При этом, количество жертв может стать больше по мере того, как будут работать спасатели.

 

 

 Известно, что на место уже отправили вертолет с бригадой скорой помощи. Медики уже помогают раненым, некоторых из них уже госпитализировали с помощью того же воздушного транспорта. Восемь из пострадавших получили довольно серьезные ранения, еще двое - несерьезные ушибы.

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Автор - Мартина Корф
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