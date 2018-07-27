В Москве из-за обрушения строительных лесов на Минской пострадали десять человек

Как только это произошло, строители тут же ринулись на помощь своим коллегам, которые оказались под завалами металлических трубок.

СМИ сообщают срочную новость, согласно которой в Москве на улице Минская произошел несчастный случай. Согласно информации, которую они предоставляют, там произошло обрушение строительных лесов у столичного ЖК "Долина Сетунь". Из-за этого пострадавшими оказались десять человек. При этом, количество жертв может стать больше по мере того, как будут работать спасатели.

Известно, что на место уже отправили вертолет с бригадой скорой помощи. Медики уже помогают раненым, некоторых из них уже госпитализировали с помощью того же воздушного транспорта. Восемь из пострадавших получили довольно серьезные ранения, еще двое - несерьезные ушибы.