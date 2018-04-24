В Красноярском крае мальчик скончался во время операции на пальце‍

По этой причине уголовное дело было возбуждено против врача-анестезиолога, который помогал хирургу. Его обвиняют в неисполнении должностных обязанностей в отношении несовершеннолетнего пациента.

Сотрудники СУ Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю сообщают подробности уголовного дела, которое было возбуждено против представителя медицинского учреждения КГБУЗ "Канская МБ". Согласно информации, которую они предоставляют, на его территории во время операции скончался десятилетний мальчик.

Как удалось выяснить представителям прокуратуры, у ребенка начался воспалительный процесс на пальце ноги. В связи с этим ему назначили срочную операцию. 37-летний мужчина, который был анестезиологом во время важной процедуры. Он ввел пациента в бессознательное состояние, однако не осуществлял должного последующего контроля, из-за чего у него остановилось сердце.

Следователи собрали достаточно улик, которые, по их мнению, указывают на вину и непрофессиональные действия специалиста. Он же, в свою очередь, обвинения отрицает и вскоре будет защищать свою позицию перед судом Канска.