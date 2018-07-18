В Красноярском крае сработала ложная пожарная сигнализация в аэропорту

К Красноярском крае в городе Норильске в 06:03 сработала пожарная сигнализация в аэропорту. В результате начали эвакуировать людей. Данный сигнал тревоги оказался ложным, спустя некоторое время все неполадки были устранены. Люди смогли вернуться в здание и продолжить регистрации и посадки.

Работники спасательной службы сообщили, что сотрудники аэропорта совершали каждое действие по правилам и довольно быстро отреагировали на сигнал тревоги.

Ранее в Красноярском крае около шести тысяч человек заболели гриппом. Данное происшествие не является эпидемией, так как уровень эпидемии 9,4%.