СМИ: Истребитель МиГ-29 разбился в Подмосковье

Сегодня, 11:42 \\ Происшествия

Известно, что пилоты сумели сохранить свою жизнь. Когда военный самолет был еще в воздухе, они успели катапультироваться.

 Источник в СМИ сообщил о несчастном случае, который произошел в воздушном пространстве в Подмосковье. Как оказалось, там разбился истребитель российского производства МиГ-29. Точное место его падения пока неизвестно.

 В Министерстве обороны РоссийскойФедерации данную информацию пока не подтвердили. Тем не менее, источник пишет, что обошлось без человеческих жертв - оба пилота успели покинуть воздушное судно до того, как оно упало на землю. Известно, что на борту произошел пожар.

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Автор - Мартина Корф
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