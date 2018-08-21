СМИ: Истребитель МиГ-29 разбился в Подмосковье

Известно, что пилоты сумели сохранить свою жизнь. Когда военный самолет был еще в воздухе, они успели катапультироваться.

Источник в СМИ сообщил о несчастном случае, который произошел в воздушном пространстве в Подмосковье. Как оказалось, там разбился истребитель российского производства МиГ-29. Точное место его падения пока неизвестно.

В Министерстве обороны РоссийскойФедерации данную информацию пока не подтвердили. Тем не менее, источник пишет, что обошлось без человеческих жертв - оба пилота успели покинуть воздушное судно до того, как оно упало на землю. Известно, что на борту произошел пожар.