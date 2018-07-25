Пьяный взломщик из Кирова пытался поспать в чужой машине

3 октября сотрудники Росгвардии вмешались в предполагаемое преступление в одном из дворов на улице Правды. Подробности происшествия в пятницу рассказала пресс-служба ведомства.

Ночью житель Кирова заметил предполагаемого взломщика у своего автомобиля и тут же позвонил в полицию. Дежурный записал приметы подозреваемого и проинформировал патрульных об инциденте. Одна из групп Росгвардии оказалась поблизости и посетила двор с проверкой.

Правоохранители заметили у чужой машины пьяного 32-летнего мужчину, который пытался проникнуть в салон. Подозреваемый назвал автомобиль своим и заявил, что собирался поспать внутри. Почувствовав запах алкогольного перегара, представители Росгвардии задержали горожанина и доставили его в районный отдел. Полицейские установили, что у мужчины есть судимость. Теперь им предстоит разобраться, есть ли в ситуации состав преступления.