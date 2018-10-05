Число погибших в ДТП под Тверью увеличилось до 13, к месту вылетел вертолет

Сегодня, 09:24 \\ Происшествия

Авария произошла с участием рейсового автобуса и маршрутки. Спасатели также подсчитали количество пострадавших. Пока что их всего четверо, однако их травмы угрожают их жизни.

 Сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области сообщают подробности дорожно-транспортного происшествия, которое зафиксировали утром 5 октября на территории автодороги Тверь – Ржев. Согласно информации, которую они предоставляют, число погибших из-за аварии возросло. По их данным, оно увеличилось до 13 и может еще расти.

 Из-за ДТП на трассе под Тверью снизилась скорость движения. По этой причине, а также для того, чтобы скорее оказать помощь пострадавшим, к месту вылетел вертолет Ми-8 с бригадой скорой помощи. На нем же хотят забирать пострадавших с особо тяжкими ранениями.

Движение на месте регулируют сотрудники ГИБДД. По их предварительной версии, водитель маршрутки Ford не справился с управлением и из-за этого оказался на встречной полосе, где и сошелся в лобовом столкновении с автобусом ЛИАЗ.

Ранее сообщалось о семи погибших в аварии с рейсовым автобусом под Тверью.

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Автор - Мартина Корф
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