Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также находились пассажиры. Инцидент произошел недалеко от села Некрасова.

Сотрудники Главного управления Госавтоинспекции МВД России по Тверской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое зафиксировали на территории автомобильной дороги Тверь - Ржев. Согласно информации, которую они предоставляют, из-за аварии погибли семь человек.

Участниками серьезного ДТП с погибшими стали рейсовый автобус и маршрутка. По пока еще неопределенным и невыясненным причинам транспорт сошелся в лобовом столкновении. На данный момент уточняется количество пострадавших.