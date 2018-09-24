Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

Сегодня, 08:39 \\ Происшествия

Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также находились пассажиры. Инцидент произошел недалеко от села Некрасова.

 Сотрудники Главного управления Госавтоинспекции МВД России по Тверской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое зафиксировали на территории автомобильной дороги Тверь - Ржев. Согласно информации, которую они предоставляют, из-за аварии погибли семь человек.

Участниками серьезного ДТП с погибшими стали рейсовый автобус и маршрутка. По пока еще неопределенным и невыясненным причинам транспорт сошелся в лобовом столкновении. На данный момент уточняется количество пострадавших.

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Автор - Мартина Корф
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