«Бухенвальд для стариков»: в Пермском крае нашли частный приют, где мучали престарелых

Опасность частных приютов заключается в том, что им не нужно лицензировать свою деятельность, из-за чего условия, которые там предоставляются для стариков, не подлежат обязательным проверкам. Очередной «концлагерь для престарелых» в этот раз был обнаружен в Осинском районе Пермского края.

Как стало известно, в Пермском крае был выявлен «Бухенвальд для стариков». Частный приют для престарелых сравнивают с нацистскими концлагерями часто, ведь условия в домах престарелых и лагерях немцев часто схожи. Так, частный приют Пермского края был расположен в 3 жилых домах и 1 нежилом здании в деревнях Монастырка и Кочебашево.

По данным СМИ, в частном приюте мучали стариков нечеловеческими условиями проживания. В доме престарелых был выявлен ряд нарушений, которые создавали угрозу для жизни пожилых людей и инвалидов. В приюте находилось 52 человека, среди которых были не только пенсионеры, но и престарелые люди, нуждающиеся в постоянном уходе. Пребывание в таком доме для стариков было платным. В помещениях приюта не было санузлов, воды и канализации.

Во многих зданиях не было элементарных бытовых условий и мебели. Та мебель, которая была в приюте, находилась в плачевном и ветхом состоянии. Персонал не имел специального допуска к старикам, образования и профильных навыков у работников приюта также не было. Сейчас на владельца приюта возбудили уголовное дело. Прокуратура ведет проверки.