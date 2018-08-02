В Архангельске произошло столкновение, в результате которого пострадали два ребенка

Вчера, 22:52 \\ Происшествия

В Архангельске произошла авария между улицами Касаткиной и Вельская. Около 10:05 женщина на автомобиле Chevrolet Niva нарушила правила и совершала движения по второстепенной дороге. В результате такой езды произошло столкновение с машиной ГАЗ-2705. За рулем встречного автомобиля находился 29-летний мужчина. Женщине, в свою очередь, исполнилось 33 года.

 В машине у дамы находилось два маленьких ребенка, которые пострадали. Одному малышу едва исполнилось девять месяцев, второй достигал возраста трех лет. У детей многочисленные ушибы, но серьезных травм медики не обнаружили. Именно поэтому детей не госпитализировали, а отправили вместе с мамой домой.

Сотрудники правоохранительных органов в данный момент разбираются по данному делу и выясняют детяли столкновения.

Ранее в Архангельске арестовали Александра Пескова, который является бывшим координатором местного штаба Алексея Навального.

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Автор - Дарья Андросова
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