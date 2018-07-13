Экс-продюсер рэпера Noize MC изгонял бесов из своей матери и попал в психбольницу

Сегодня, 18:52 \\ Происшествия

Антон Холендро раздел свою мать и стал обливать ее холодной святой водой. Внезапно он решил, что сам обряд экзорцизма он провести не сможет, на подмогу он позвал пожарников.

 Как сообщили СМИ, экс-продюсер рэпера Noize MC попал в психбольницу. В ночь со среды на четверг мужчина был задержан во время так называемого экзорцизма, который тот устроил над своей матерью.

 По данным, Холендро изгонял из своей матери бесов, а затем позвонил в пожарную службу и попросил спасателей помочь ему в обряде экзорцизма. Пожарные сразу поняли, что помочь мужчине они не смогут. Диспетчер пожарной службы вызвал по адресу экс-продюсера рэпера полицию и врачей.

Правоохранители задержали мужчину, а затем передали его врачам. Медики увезли Холендро в психбольницу, чтобы оценить его психическое состояние. Где сейчас находится экс-продюсер и отпустили ли его из психбольницы – СМИ не сообщают. Также не известно и о состоянии матери мужчины, который изгонял из нее бесов.

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Автор - Анна Пушкина
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