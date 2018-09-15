 В Воронеже женщина выполнила просьбу мошенника и отдала деньги

Сегодня, 18:29 \\ Происшествия

В Воронеже женщину обманули мошенники. Потерпевшей 42 года, она хотела сдать свою квартиру людям, за определенную сумму. На объявление в самый ближайший срок отреагировал мужчина, который сообщил о предоплате. Чуть позже новый жилец начал говорить о проблеме с банковской картой. Для того, чтобы устранить неполадки он попросил женщину ввести определенную комбинацию в банкомате. Наивная собственница квартиры сразу же выполнила просьбу мошенника, но в ту же секунду потеряла 26 тысяч рублей.

 В день происшествия мошенник пропал, а женщина обратилась в полицию. В данный момент его пытаются найти правоохранительные органы. Каких-либо комментариев местные органы не дают.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан мошенник, которому 40 лет. Мужчина пытался скрыться в другой стране, но местные органы задержали мошенника и в ближайшее время он окажется в России.

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Автор - Дарья Андросова
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