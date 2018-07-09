В Подмосковье солдат с оружием сбежал из части на тракторе

Сегодня, 17:19 \\ Происшествия

Военнослужащий сбежал из воинской части в Балашихе. Солдат взял с собой огнестрельное оружие и уехал на тракторе.

 Как стало известно, в Подмосковье произошел случай дезертирства. По данным СМИ, с одной из воинских частей в Балашихе сбежал солдат.

Военнослужащий с оружием покинул часть, воспользовавшись трактором, который находился на территории. Солдат скрылся, куда он поехал и где его теперь искать – пока что никто не знает.

Источник в правоохранительных органах отметил, что информация о солдате-беглеце сейчас проверяется. В полиции инцидент с вооруженным дезертиром на тракторе пока что не подтвердили. Пока что сложно предположить, опасен ли вооруженный солдат и с какой целью он сбежал из части, взяв с собой оружие.

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Автор - Анна Пушкина
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