В Мосгорсуде арест девушки по делу "Нового величия" признали незаконным

Анне Павликовой суровую меру ограничения свободы в мае текущего года назначил Драгомиловский суд Москвы. 4 октября решение пересмотрели в высший инстанции.

Девушка проходит обвиняемой по делу о "Новом величии". По версии следствия, в 2017 году группа россиян создала организацию экстремистской направленности. Правоохранители задержали 12 предполагаемых участников движения. Из них 6 поместили в следственные изоляторы, а 4 находятся под домашним арестом.

Анна Павликова успела испытать на себе обе меры. После ареста в СИЗО, следователь направил ходатайство об изменении меры пресечения. Примерно в то же время под домашний арест поместили ещё одну обвиняемую - Марию Дубовик. Адвокат Анны Павликовой заметил, что несмотря на изменения, первоначальный арест был выполнен незаконно. Ведь на тот момент обвиняемая была несовершеннолетней. В Мосгорсуде прислушались к правозащитнику и признали нарушения со стороны правоохранителей. Президиум подтвердил, что девушке стоит ждать окончания расследования под домашним арестом.