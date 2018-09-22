В Волгодонске произошло ДТП, в котором водитель сбил пешехода

В Волгодонске произошло столкновение, в котором водитель ВАЗа наехал на пешехода. ДТП возникло, примерно, в 20:00.

На улице Академика Королева женщина решила перейти дорогу и направлялась к пешеходному переходу, но в мгновение ее сбил 30-летний водитель ВАЗ-21099, который не смог справиться с управлением и вовремя нажать по тормозам. Женщине 52 года и на данный момент она находиться в отделении больницы с многочисленными травмами.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП, а также вызвали медиков для осмотра пострадавшей и водителя.

Ранее в Волгодонске произошло небольшое возгорание в одном гараже, который находится по адресу: Коммунистический переулок. Данное происшествие случилось 2 октября. Пожарные довольно быстро приехали, поэтому им удалось потушить пожар быстро и без пострадавших. В результате, пожар повредил автомобиль ВАЗ-2107, который находился в самом гараже.