В Саратовской области 16-летний отравился после курения

Сегодня, 13:23 \\ Происшествия

Подростка госпитализировали в медико-санитарную часть. Подробности сообщили представители региональной прокуратуры.

 По данным ведомства, 2 октября 16-летний парень из Вольского района Саратовской области потерял сознание после курения сигареты. Ему оказывают медицинскую помощь в городе Шиханы. Врачи обследовали пациента и пришли к выводу, что он отравился неизвестным веществом. Что конкретно выкурил молодой человек - не разглашается.

Прокуратура запустила проверку, подозревая ненадлежащее проведение профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. Правоохранители намерены выяснить, насколько хорошо родители следили за своим сыном. Вполне возможно, что юношу поставят на учет в полицию.

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Автор - Александр Лубяной
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