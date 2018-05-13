Под Костромой на вертолете разбился заместитель генпрокурора Саак Карапетян

Сегодня, 11:43 \\ Происшествия

По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полета. Его ведут сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

 По предварительной информации, вертолет АS-350 потерпел крушение под Костромой вечером 3 сентября. Пилот доставлял двух человек на охоту поблизости от села Спасское. Среди них был и заместитель генпрокурора России Саак Карапетян.

Как установили правоохранители, вертолет вынужденно приземлился у села Дьяконово из-за опасных метеорологических условий. На следующий день он должен был вылететь в Вологодскую область, где у пассажиров были дела. Однако поднялся в воздух раньше срока и без разрешения диспетчера. Из-за погодных условий транспорт разбился у деревни Вонышево. Все люди на борту погибли. Обстоятельства авиакатастрофы предстоит выяснить следователям.

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Автор - Александр Лубяной
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