После массового ДТП на КАД пострадавшего эвакуировали на вертолете

Крупная авария произошла в пределах кольцевой автодороги Санкт-Петербурга. По словам очевидцев, ее участниками стали семь или восемь автомобилей, в том числе большегруз.

Сотрудники Госавтоинспекции МВД России по Ленинградской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое зафиксировали на территории административного центра. Согласно информации, которую они предоставляют, авария вышла довольно крупной: ее участники заблокировали три левых ряда, а пробка растянулась более чем на пять километров КАД.

В сети появилось видео с регистратора автомобиля, владелец которого стал очевидцем массового ДТП. На видеозаписи видно, что оно произошло у въезда с Московского шоссе. После того, как месте поработали сотрудники ГИБДД, стало известно об одном погибшем. Также они сообщили об одном тяжело пострадавшем - его эвакуировали на вертолете.