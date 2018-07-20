СМИ: В Кировском районе Петербурга произошел взрыв в офисе, есть пострадавшие

Громкий звук услышали очевидцы. По их словам, он исходил от одного из административных зданий.

СМИ сообщают срочную новость, согласно которой в Санкт-Петербурге произошел несчастный случай. Данные подтвердили в экстренных службах. Подробных данных о событии предельно мало, однако известно, что его зафиксировали в Кировском районе города.

Согласно информации, которую предоставляет источник, там в одном из офисов произошел взрыв. Также известно, что на месте есть пострадавшие. Их точное число пока неизвестно. Пи этом известно, что взрыв произошел не по причине криминального вмешательства.