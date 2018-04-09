В Москве мужчина ранил собутыльника в глаз и забаррикадировался в квартире

Сегодня, 09:50 \\ Происшествия

Инцидент произошел 4 октября на улице Гризодубовой. Вооруженный травматическим пистолетом нарушитель долгое время держал в напряжении соседей и полицию.

 По данным Telegram-канала Mash, подозреваемый выпивал в компании двух товарищей. Во время нетрезвого общения между собутыльниками возник конфликт, который перерос в потасовку. Злоумышленник выхватил оружие и начал стрелять по оппонентам. Травматический снаряд ранил одного из мужчин - позднее его госпитализировали. Второй оперативно оказал сопротивление и сумел вырваться.

На стрельбу прибыли правоохранители Москвы. Они попытались обезвредить подозреваемого, однако тот забаррикадировался в квартире и грозил стрельбой по тем, кто приблизится. Сотрудники полиции оцепили здание и готовили штурмовать жилище. Однако в ходе переговоров мужчина сдался и разблокировал вход в квартиру, где его и задержали. В настоящий момент судьбу стрелка решают в отделе.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

В Подмосковье после посвящения в студенты умер 17-летний юноша

 Молодой человек поступил в Финансовый университет при правительстве РФ. В деревне «Колтышево» на территории базы отдыха «Компонент» студенты отмечали посвящение.

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

В Петербурге девушка попала в реанимацию, позируя для Instagram

 Сообщается, что инцидент произошел рядом со станцией метро "Нарвская" накануне вечером....

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

Певица Марина Хлебникова попала в больницу после трагической смерти мужа

Марина Хлебникова оказалась в стационаре после того, как нашла тело первого мужа Антона...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ