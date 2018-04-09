В Москве мужчина ранил собутыльника в глаз и забаррикадировался в квартире

Инцидент произошел 4 октября на улице Гризодубовой. Вооруженный травматическим пистолетом нарушитель долгое время держал в напряжении соседей и полицию.

По данным Telegram-канала Mash, подозреваемый выпивал в компании двух товарищей. Во время нетрезвого общения между собутыльниками возник конфликт, который перерос в потасовку. Злоумышленник выхватил оружие и начал стрелять по оппонентам. Травматический снаряд ранил одного из мужчин - позднее его госпитализировали. Второй оперативно оказал сопротивление и сумел вырваться.

На стрельбу прибыли правоохранители Москвы. Они попытались обезвредить подозреваемого, однако тот забаррикадировался в квартире и грозил стрельбой по тем, кто приблизится. Сотрудники полиции оцепили здание и готовили штурмовать жилище. Однако в ходе переговоров мужчина сдался и разблокировал вход в квартиру, где его и задержали. В настоящий момент судьбу стрелка решают в отделе.