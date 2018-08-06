Туристы еле скрылись от разъярённого слона

Сегодня, 09:06 \\ Происшествия

В индийском национальном парке слон пытался прогнать туристов, загородивших ему дорогу. Посетители наблюдали за животным из автобуса, но и там не остались незамеченными.

 

На проселочной дороге в заповеднике был припаркован автобус с туристами. Посетители национального парка наблюдали за животным, пока тот не обнаружил преграду на своём пути. Слон стал приближаться к транспортному средству. Водителю пришлось сдать назад, однако разъяренный слон начал гнаться за автобусом. Преследование продлилось несколько минут, после чего животное успокоилось и оставило туристов в покое.

В связи с этим сотрудники национального парка рассказали о мерах безопасности в заповеднике. Водитель, находившийся за рулем автомобиля, прокомментировал данную ситуацию и отмети, что пересекать место со слонами – было не лучше    идеей.

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Автор - Мария Ткаченко
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