Туристы еле скрылись от разъярённого слона

В индийском национальном парке слон пытался прогнать туристов, загородивших ему дорогу. Посетители наблюдали за животным из автобуса, но и там не остались незамеченными.

На проселочной дороге в заповеднике был припаркован автобус с туристами. Посетители национального парка наблюдали за животным, пока тот не обнаружил преграду на своём пути. Слон стал приближаться к транспортному средству. Водителю пришлось сдать назад, однако разъяренный слон начал гнаться за автобусом. Преследование продлилось несколько минут, после чего животное успокоилось и оставило туристов в покое.

В связи с этим сотрудники национального парка рассказали о мерах безопасности в заповеднике. Водитель, находившийся за рулем автомобиля, прокомментировал данную ситуацию и отмети, что пересекать место со слонами – было не лучше идеей.