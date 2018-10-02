В Омске пожарные спасли троих детей из горящего дома

Сегодня, 08:35 \\ Происшествия

Четырехкомнатная квартира загорелась из-за мужчины, который курил в своей постели. Вытащить его прибывшим на место сотрудникам экстренной службы так и не удалось, он погиб.

 Сотрудники Главного управления МЧС РФ по Омской области сообщают о случае пожара, который произошел минувшим вечером на территории административного центра. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент был зафиксирован в районе Зеленого бульвара. Звонок на пульт дежурного пожарной частью поступил после шести часов вечера. Представители службы прибыли оперативно, однако к тому моменту огонь распространился довольно сильно.

Как оказалось, возгорание началось в квартире 78-летнего мужчины, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он уснул с горящей сигаретой в руке, после чего искра попала на предметы быта и переросла в большой огонь. Позже его тело нашли в его жилище без признаков жизни.

Тем временем жильцы начали замечать валящий из окон дым и выходить на улицу. Самостоятельно вышли из горящего дома 30 его жильцов, в их числе было семеро детей. Тем не менее, на верхних этажах еще оставались трое детей, их спасли непосредственно прибывшие пожарные.

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Автор - Мартина Корф
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