Испания: Годовалая девочка, забытая в машине, скончалась спустя несколько часов

В Мариде годовалая девочка скончалась из-за халатности отца. Мужчина забыл дочь в машине, когда вёз её в детский сад.



Утром испанец посадил свою годовалую наследницу, чтобы отвезти в образовательное учреждение. Однако, когда мать пришла забирать девочку с детсада, её там не обнаружили. Как выяснилось позже, отец не довёз ребёнка в назначенное место и забыл в автомобиле.

После телефонного разговора с мужем женщина вызвала спасательные службы. Медики провели 45 минут в тщетных попытках спасти жизнь малышки. Полицейские выяснят все детали инцидента, чтобы принять необходимые меры. По факту происшествия может быть возбуждено уголовное дело.

В связи с этим, представители спасательных служб призвали родителей ответственнее относиться к своим чадам.