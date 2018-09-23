Испания: Годовалая девочка, забытая в машине, скончалась спустя несколько часов

Сегодня, 07:34 \\ Происшествия

В Мариде годовалая девочка скончалась из-за халатности отца. Мужчина забыл дочь в машине, когда вёз её в детский сад. 

 
Утром испанец посадил свою годовалую наследницу, чтобы отвезти в образовательное учреждение. Однако, когда мать пришла забирать девочку с детсада, её там не обнаружили. Как выяснилось позже, отец не довёз ребёнка в назначенное место и забыл в автомобиле. 
После телефонного разговора с мужем женщина вызвала спасательные службы. Медики провели 45 минут в тщетных попытках спасти жизнь малышки. Полицейские выяснят все детали инцидента, чтобы принять необходимые меры. По факту происшествия может быть возбуждено уголовное дело. 
В связи с этим, представители спасательных служб призвали родителей ответственнее относиться к своим чадам.

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Автор - Мария Ткаченко
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