В США арестован подозреваемый в отправке Трампу письма с ядом

Сегодня, 03:42 \\ Происшествия

В Соединенных Штатах арестовали подозреваемого, который рассылал письма с ядом внутри. Письма были адресованы президенту страны, министрам и высокопоставленным чиновникам.

Так, 1 октября этого года, ФБР перехватили конверт, адресованный Дональду Трампу. В нем были семена растения, из которого получают рицин - особо опасный яд. 2 октября письма, в которых содержался токсин, были перехвачены на пути в Пентагон и в офисы министров США.

Подозреваемый - Уильям Клайд Аллен - "морской котик" в прошлом, житель города Логана в штате Юта.

Местная полиция проводит обыск в квартире Уильяма и просит жителей Логана не приближаться к полицейскому оцеплению, т.к. это может быть опасно для их жизни.

Меры безопасности по усилению контроля корреспонденции ввели в Америке еще в 2001 году, когда погибли 5 человек и 14 были заражены из-за рассылки писем с бациллами сибирской язвы. Тогда эта история прогремела на весь мир. Брюс Ирвинс - главный подозреваемый по тому делу, покончил с собой 27 июля 2008 года.

Пресс-представитель ФБР сообщил, что похожие преступления в Америке совершаются каждый год и не по одному разу.

Поделиться новостью:
Автор - Василий Печкин
Главное за неделю

В Подмосковье после посвящения в студенты умер 17-летний юноша

 Молодой человек поступил в Финансовый университет при правительстве РФ. В деревне «Колтышево» на территории базы отдыха «Компонент» студенты отмечали посвящение.

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

В Петербурге девушка попала в реанимацию, позируя для Instagram

 Сообщается, что инцидент произошел рядом со станцией метро "Нарвская" накануне вечером....

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

Певица Марина Хлебникова попала в больницу после трагической смерти мужа

Марина Хлебникова оказалась в стационаре после того, как нашла тело первого мужа Антона...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ