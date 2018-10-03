В США арестован подозреваемый в отправке Трампу письма с ядом

В Соединенных Штатах арестовали подозреваемого, который рассылал письма с ядом внутри. Письма были адресованы президенту страны, министрам и высокопоставленным чиновникам.

Так, 1 октября этого года, ФБР перехватили конверт, адресованный Дональду Трампу. В нем были семена растения, из которого получают рицин - особо опасный яд. 2 октября письма, в которых содержался токсин, были перехвачены на пути в Пентагон и в офисы министров США.

Подозреваемый - Уильям Клайд Аллен - "морской котик" в прошлом, житель города Логана в штате Юта.

Местная полиция проводит обыск в квартире Уильяма и просит жителей Логана не приближаться к полицейскому оцеплению, т.к. это может быть опасно для их жизни.

Меры безопасности по усилению контроля корреспонденции ввели в Америке еще в 2001 году, когда погибли 5 человек и 14 были заражены из-за рассылки писем с бациллами сибирской язвы. Тогда эта история прогремела на весь мир. Брюс Ирвинс - главный подозреваемый по тому делу, покончил с собой 27 июля 2008 года.

Пресс-представитель ФБР сообщил, что похожие преступления в Америке совершаются каждый год и не по одному разу.