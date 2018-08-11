В Туле скончался бывший депутат Госдумы Сергей Кондратенко

Политик умер в Туле в возрасте 58 лет.

Скончался бывший депутат Госдумы и председатель Тульской федерации профсоюзов Сергей Кондратенко.

Стало известно, что Кондратенко страдал от заболевания сердца. По этой причине политик проходил лечение в областной больнице.

К сожалению, вовремя помочь экс-депутату не удалось, и он скончался от инфаркта в возрасте 58 лет.

Тульские коллеги отмечают, что Кондратенко смог совместить в себе такие лучшие качества, как доброта, ответственность и отзывчивость.

Также чиновники выразили близким политика свои соболезнования, напоминая, что о погибшем останутся только хорошие и светлые воспоминания.

На данный момент еще не разглашается информация о времени и месте прощания с политиком.

Напоминаем, что сегодня скончался известный звукорежиссер Джефф Эмерик, который работал с хитами легендарной группы The Beatles. Как стало известно, музыкант погиб в возрасте 72 лет, причиной смерти стал сердечный приступ.