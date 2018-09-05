В Судане столкнулись два военных украинских самолета

Вчера, 22:13 \\ Происшествия

Авария произошла 3 октября в главном городском аэропорту. 

 В Судане в аэропорту Хартума произошло столкновение двух самолет ВВС. 

Очевидец успел заснять аварию на видео и выложить его в сеть. 

Самолеты столкнулись на взлетной полосе, где один самолет нагнал другой и протаранил его. 

Стало известно, что оба столкнувшихся самолета были  украинскими моделями Ан-26 и Ан-32. Также самолеты принадлежали суданским военным. 

Также, стало известно, что при аварии никто не пострадал, кроме самых самолетов. Они получили очень серьезные повреждения. Также из-за аварии на некоторое время была нарушена работа аэропорта. 

На данный момент причины столкновения неизвестны. 

Напоминаем, что в Афганистане потерпел крушение американский военный вертолет. Сообщается, что все 11 военных, которые были на борту погибли.

Поделиться новостью:
Автор - Тереза Кёльн
Главное за неделю

В Подмосковье после посвящения в студенты умер 17-летний юноша

 Молодой человек поступил в Финансовый университет при правительстве РФ. В деревне «Колтышево» на территории базы отдыха «Компонент» студенты отмечали посвящение.

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

В Петербурге девушка попала в реанимацию, позируя для Instagram

 Сообщается, что инцидент произошел рядом со станцией метро "Нарвская" накануне вечером....

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

Певица Марина Хлебникова попала в больницу после трагической смерти мужа

Марина Хлебникова оказалась в стационаре после того, как нашла тело первого мужа Антона...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ