В Судане столкнулись два военных украинских самолета

Авария произошла 3 октября в главном городском аэропорту.

В Судане в аэропорту Хартума произошло столкновение двух самолет ВВС.

Очевидец успел заснять аварию на видео и выложить его в сеть.

Самолеты столкнулись на взлетной полосе, где один самолет нагнал другой и протаранил его.

Стало известно, что оба столкнувшихся самолета были украинскими моделями Ан-26 и Ан-32. Также самолеты принадлежали суданским военным.

Также, стало известно, что при аварии никто не пострадал, кроме самых самолетов. Они получили очень серьезные повреждения. Также из-за аварии на некоторое время была нарушена работа аэропорта.

На данный момент причины столкновения неизвестны.

Напоминаем, что в Афганистане потерпел крушение американский военный вертолет. Сообщается, что все 11 военных, которые были на борту погибли.