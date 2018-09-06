В Армянске прошёл жёлтый дождь

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Местные жители списывают аномалию на последствия аварии на заводе «Крымский Титан».

Обеспокоенная жительница Армянска в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» поделилась интересной видеозаписью. На кадрах видно, как дождевая вода после недавно прошедшего дождя на окне у автора видео поменяла свой цвет и стала жёлтой. «А говорят, что воздух хороший, можно дышать, не вредит ни нашему здоровью, ни детей», - иронизирует автор видео. Некоторые пользователи связывают жёлтую «росу» с выбросами после аварии на «Крымском Титане», хотя власти уверяют, что экологическая ситуация в регионе стабилизировалась.

Однако некоторые пользователи сомневаются, что именно выбросы и загрязнённая окружающая среда стали причиной необычного цвета дождевых капель. Комментаторы предполагают, что вода могла окраситься в жёлтый под влиянием пыли, грязи или ржавчины на москитной сетке у автора видео. Ради чистоты эксперимента, крымчане просят других жителей Армянска поделиться своими наблюдениями о недавно прошедшем дожде и подтвердить или опровергнуть заявление о жёлтом «химозном» додже.  

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Автор - Марина Фёдорова
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