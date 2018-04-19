В Ленобласти каннибалы зарубили парня и решили пожарить его плоть

Сегодня, 17:48 \\ Происшествия

Каннибалы разрубили тело молодого парня, а после решили пожарить его мясо. 

 В ленинградской области полицейские обнаружили ужасающую картину в одном из деревенских домов. 

Соседи решили вызвать сотрудников правопорядка, когда увидели, что из дома через окно сбегают ребенок и взрослый, а из окна шел дым. 

Когда полицейские при были на место, перед ними открылось тошнотворное зрелище. 

В квартире находилось тело с отрубленными руками и головой, помимо этого, у мужчины по всему телу были вырезаны куски плоти. 

Позже оперативники обнаружили голову убитого в печке, а не плите находись сковорода, в которой находилось рубленное мясо, похожее на вырезку, но оно оказалось человеческим. 

Позже узналось, что тело принадлежит 21-летнему жителю Кировского района. 

На данный момент ведется следствие и разыскиваются каннибалы. 

Напоминаем, что в Индии мужчина отрубил голову другу, который оскорбительно повел себя в отношении его матери.

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Автор - Тереза Кёльн
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