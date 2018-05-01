Заразившая мозг амеба убила жителя США после купания в бассейне

Сегодня, 17:42 \\ Происшествия

Медики не смогли спасти 29-летнего мужчину от бактериального менингоэнцефалита. О случае написало издание San Antonio Current.

 Несколько недель назад любитель серфинга Фабрицио Стабиле отправился в волновой бассейн в Уэйко, городе на территории Техаса. Придя после купания домой, житель США пожаловался на головную боль. Таблетки никак не ослабляли симптомы. Тогда американец отправился в больницу, где ему поставили неутешительный диагноз по результатам обследования.

Упомянутое заболевание возникает после заражения амебами Naegleria fowleri. Они проникают в мозг и начинают буквально поедать его ткани. Пока у медицины нет эффективных средств борьбы с этой болезнью - 98% зараженных умирают. Убила амеба и Фабрицио Стабиле. Мужчина умер в считанные сутки после госпитализации. После этого городские власти остановили работу бассейна и начали проверку воды на предмет неглерии.

San Antonio Current отмечает, что амебным менингоэнцефалитом болеют очень редко. За полвека в США обнаружили лишь 143 случая болезни.

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Автор - Александр Лубяной
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