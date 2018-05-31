В Волгограде упрямый водитель заблокировал дорогу "скорой помощи"

Лишь под давлением пешеходов мужчина согласился сдать назад. Такое видео очевидцы опубликовали в Facebook.

Вечером 2 октября транспорт не смог благополучно разминуться на узкой дороге по улице Ткачева в Волгограде. Водитель Mazda стоял практически в упор к машине "скорой помощи" и отказывался её пропускать. Он заявил, что карета ехала без проблесковых маячков и сирены. По его словам, медики включили их лишь завидев впереди препятствие. Горожанин возмутился таким поведением "скорой помощи" и принципиально заблокировал её путь. Водитель пришел к выводу, что никаких больных в салоне не было.

Впрочем, несколько свидетелей сумели переубедить мужчину. Они напомнили, что мешать "неотложке" запрещено законом. За это могут и права отнять. Конфликт удалось решить без вмешательства правоохранителей. Mazda с недовольным водителем отъехала, а "скорая помощь" продолжила движение. О ситуации напоминает лишь ролик в соцсетии.