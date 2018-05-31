В Волгограде упрямый водитель заблокировал дорогу "скорой помощи"

Сегодня, 17:08 \\ Происшествия

Лишь под давлением пешеходов мужчина согласился сдать назад. Такое видео очевидцы опубликовали в Facebook.

 Вечером 2 октября транспорт не смог благополучно разминуться на узкой дороге по улице Ткачева в Волгограде. Водитель Mazda стоял практически в упор к машине "скорой помощи" и отказывался её пропускать. Он заявил, что карета ехала без проблесковых маячков и сирены. По его словам, медики включили их лишь завидев впереди препятствие. Горожанин возмутился таким поведением "скорой помощи" и принципиально заблокировал её путь. Водитель пришел к выводу, что никаких больных в салоне не было.

Впрочем, несколько свидетелей сумели переубедить мужчину. Они напомнили, что мешать "неотложке" запрещено законом. За это могут и права отнять. Конфликт удалось решить без вмешательства правоохранителей. Mazda с недовольным водителем отъехала, а "скорая помощь" продолжила движение. О ситуации напоминает лишь ролик в соцсетии.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

В Подмосковье после посвящения в студенты умер 17-летний юноша

 Молодой человек поступил в Финансовый университет при правительстве РФ. В деревне «Колтышево» на территории базы отдыха «Компонент» студенты отмечали посвящение.

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

В Петербурге девушка попала в реанимацию, позируя для Instagram

 Сообщается, что инцидент произошел рядом со станцией метро "Нарвская" накануне вечером....

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

Певица Марина Хлебникова попала в больницу после трагической смерти мужа

Марина Хлебникова оказалась в стационаре после того, как нашла тело первого мужа Антона...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ