В Петербурге отце убил топором своего 11-летнего сына

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Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел 2 октября в квартире одного из домов по Нарвскому проспекту в Петербурге. Сообщается, что мужчина находился в момент убийства в состоянии алкогольного опьянения.

 43-летний мужчина, используя топор, убил собственного сына, которому на момент смерти было всего 11 лет. Отец нанес мальчику множественные удары. В настоящий момент неизвестно, что стало мотивом для совершения преступления. Сам петербуржец не смог объяснить пока что свой поступок. Следователи занимаются выяснением причин и иных обстоятельств произошедшего.

В отношении жителя Северной столицы уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии». Мужчину задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также представители правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, в том числе осмотр места происшествия, чтобы восстановить картину случившегося. Примечательно, что отец сам обратился в полицию и полностью признал вину. Известно, что он приехал в город около 9 месяцев назад. Квартиру мужчина снимал вместе с сожительницей.

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Автор - Евгения Чернобаб
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