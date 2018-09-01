В Ростовской области на Дону столкнулись два грузовых судна

Оба участника происшествия сильно повреждены. Подробности рассказала пресс-служба Росморречфлота.

3 октября утром два грузовых судна столкнулись на реке Дон неподалеку от станицы Багаевской Ростовской области. Теплоход "Волго-Дон 147" врезался в корабль "Глория". У первого корпус начал пропускать воду в носовой части. У второго также появилось лишнее отверстие, однако оно находится выше ватерлинии. По данным ведомства, нефтепродукты в реку не вытекают. Как и другое содержимое кораблей. Экипаж не пострадал.

Представители власти отправили к месту столкновения буксир, который должен доставить поврежденные суда к берегу. Судовладельцам необходимо получить разрешение, чтобы своим ходом направить транспортное средство в верфь на ремонт. Лишь после этого станет известна сумма ущерба. Тем временем Южное СУ на транспорте Следственного комитета ведут проверку, чтобы выявить виновника.