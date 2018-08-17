В Калининграде «упоротая» лиса помешала пилоту посадить Boeing

Сегодня, 13:54 \\ Происшествия

Как отмечают очевидцы, внимательный лётчик не стал рисковать жизнями пассажиров и принял правильное решение.

Пилот заходящего Boeing 737-800, заходя на посадку в Калининграде, увидел на взлётной полосе какое-то оживление. Когда он ещё больше приблизился, то понял, что по «взлётке» бежит лиса, которая, по-видимому оказалась здесь в поисках добычи. В полях, прилегающих к аэродрому, водятся зайцы, за которыми охотится лесная хищница. Пилот самолёта не стал играть в перегонки с «упоротой» лисой, которая мешала траектории судна и решил не осуществлять посадку.

Лётчик абсолютно разумно рассудил, что это может повлечь непредсказуемые последствия и привести к крушению пассажирского лайнера. Он снова поднял самолёт ввысь и начал заходить на второй круг. Свидетели происшествия полагают, что пилот заслужил неофициальное звание «самого внимательного» во всём гражданском флоте.

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Автор - Мария Ремарк
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