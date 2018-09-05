После взрыва в спортзале дагестанской школы возбудили уголовное дело

В ходе проверки сотрудники Следственного комитета установили причину происшествия. Подробности рассказала пресс-служба ведомства.

2 октября в школе дагестанского села Эбдалая в Левашинском районе произошел взрыв бытового газа. Следователи заметили, что у самой стены спортзала идет газопровод. Из-за трещин в трубе и стенах здания газ проник в помещение. Внутри он воспламенился от электрической искры при включении приборов в тренерской комнате. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, которые повлекли тяжкий вред человеку. Больше информации о причинах взрыва должны выявить назначенные судебные экспертизы.

Тем временем медики спасают жизни пяти школьников. Все подростки получили серьезные ожоги от 60% до 90%. Двух самых тяжелых пациентов планируют перевезти в Нижний Новгород. Пострадавшие полетят на транспорте МЧС и лягут в ожоговый центр Приволжского медицинского университета. Пресс-секретарь вуза Алексей Никонов отметил, что пациентов в таком состоянии им иногда доставляют из Северного Кавказа. Кроме того, медики из ожогового центра могут отправиться в Дагестан, чтобы помочь остальным пострадавшим.