Пьяного священника оштрафовали в Перми за кражу и угон

Суд Перми вынес решение по результатам рассмотрения дела по факту кражи и угона, в которых обвиняли священнослужителя. Судебный орган постановил, что священнику придется выплатить штраф за свои поступки.

Заседание состоялось в Свердловском районном суде. Приговор был вынесен священнослужителю Бахаревского Серафимо-Алексеевского Богородице-Казанского женского монастыря Пермской епархии. Сообщалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в котором он совершил кражу. Предметом стала сумка в торговом центре «Семья». После совершения хищения, священник сел в автомобиль, который ему не принадлежал, и уехал на нем в неизвестном направлении.

Нарушитель вскоре был задержан. По факту совершенных деяний правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Суд решил, что священнослужитель может отделаться за свои преступления штрафом. Ему надлежит выплатить 45 тысяч рублей. Уточняется, что 30 тысяч рублей из этой суммы пойдут в качестве возмещения кражи, а остальные деньги – за угон машины.

Напомним, это не первый штраф, который назначают служителям церкви. В сентябре был оштрафован священник в Сургуте. Сотрудники полиции остановили его за езду в нетрезвом виде, а 1 тысячу рублей он вынужден был заплатить за неподчинение стражам порядка.