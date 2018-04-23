В Нижнем Новгороде на свободу могут выпустить мужчину, который делал кукол из детских трупов

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В Нижнем Новгороде 25 октября состоится судебное заседание, где огласят результаты судебно-психиатрической экспертизы Анатолия Москвина. Он выкапывал трупы на кладбище и превращал их в куклы.

 Известно, что в настоящее время мужчина находится на принудительном лечении в психиатрическом стационаре. Он был помещен туда за то, что выкапывал из могил детские тела в возрасте от 3 до 12 лет и по специальной технологии превращал их в куклы. Их он относил к себе домой, где усаживал рядом за стол, пил с ними чай, разговаривал. Отмечается, что мужчина совершал подобные действия на протяжении многих лет. Москвин смог объяснить свое поведение. По его словам, мужчина очень хотел иметь дочь.

Ходатайство в суд подали врачи, которые занимаются лечением пациента. Они отметили, что в настоящий момент его психика стабилизировалась, состояние адекватное, наблюдается четкая ремиссия. В связи с этим медики полагают, что Анатолия можно отпустить на свободу, переведя его со стационарного лечения на амбулаторное. Однако представители прокуратуры потребовали провести экспертизу, результаты которой и будут оглашены в суде. Если Ленинский районный суд посчитает это возможным, мужчину отпустят прямо из зала суда.

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Автор - Евгения Чернобаб
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