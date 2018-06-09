В Петербурге девушка попала в реанимацию, позируя для Instagram

Сегодня, 11:23 \\ Происшествия

Сообщается, что инцидент произошел рядом со станцией метро "Нарвская" накануне вечером. 19-летняя девушка хотела сделать фотографию, чтобы выложить ее в Instagram, но не удержалась и упала с террасы торгового центра.

 Неудачно закончилось для местной жительницы желание сделать красивое фото. Девушка находилась на террасе торгового центра «1814», который находится в Кировском районе Петербурга. Позируя для Instagram, она случайно оступилась и упала, пролетев несколько метров. В результате она была госпитализирована в больницу №6.

Как рассказали свидетели, горожанка пыталась выбрать наиболее подходящие место и позу для фотографии и совсем не обращала внимание на опасность, которая может ей угрожать. Скорую помощь вызвали очевидцы произошедшего. В настоящий момент девушка попала в реанимацию, у нее диагностирована черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом костей черепа и шейного отдела позвоночника. Известно, что буквально через несколько дней она должна была праздновать свое 20-летие.

Отмечается, что уже давно специалисты заговорили о том, что люди ведут себя крайне легкомысленно, когда пытаются сделать хороший кадр. Чаще всего это касается селфи. Власти многих стран всерьез обеспокоены сложившейся ситуацией. Напомним, недавно сообщалось, что индийские ученые предложили сделать достопримечательности зоной, «свободной от селфи».

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Автор - Евгения Чернобаб
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